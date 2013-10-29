أمير الباحة يتفقد خزان المياه الاستراتيجي

عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة)

يقوم صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم بزيارة تفقدية لخزان المياه الاستراتيجي الواقع في قمة جبل الحبشي بمدينة الباحة والذي تنفذه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ضمن مشروع الخط الناقل لمياه التحلية من الطائف إلى الباحة بسعة 140 ألف متر مكعب.وقد أوضح المهندس أحمد بن جمعان القرشي مدير عام المياه بمنطقة الباحة بالنيابة أن زيارة سمو أمير المنطقة تأتي ضمن اهتمام سموه بقطاع المياه الذي يشكل اللبنة الأساسية للتنمية بمنطقة الباحة.كما أعرب المشرفون على تنفيذ المشروع في المؤسسة العامة لتحلية المياه عن سعادتهم بهذه الزيارة التي سيكون لها الأثر الكبير على العاملين وسير العمل بالموقع.