الحكم بسجن سيناتور أمريكي سابق 3 أعوام لإدانته بارتكاب جرائم فساد عام

أصدرت إحدى المحاكم الفيدرالية الأمريكية، الإثنين، حكمًا بالسجن 3 أعوام ضد عضو الكونجرس السابق، ريك رينزي، بعد إدانته بتهمة ارتكاب جرائم فساد عام.

وذكرت شبكة «إن بي سي» الإخبارية الأمريكية أن المحكمة الزمت «رينزى»، 55 عامًا، عضو مجلس النواب بالحزب الجمهوري عن ولاية «اريزونا» بدفع غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار.

كانت نتائج التحقيقات مع «رينزي» الذى شغل عضوية مجلس النواب لـ 6 أعوام خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2009، أسفرت عن اعتباره مذنبًا بارتكاب 17 تهمة مختلفة، من بينها التحايل على القانون عن طريق الإنترنت والاتفاق الجنائي والابتزاز وغسل أموال وتقديم بيانات مزورة.