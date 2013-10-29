اليمن: إيقاف عرض ألعاب نارية أثار شائعة انفجار بالسفارة الأمريكية

قال مصدر أمنى ودبلوماسى يمنى فى واشنطن، إن الشرطة اليمنية تدخلت لوقف عرض للألعاب النارية فى حفل زواج قرب السفارة الأمريكية فى صنعاء، مساء أمس الاثنين، أثار شائعات عن هجوم على السفارة.

وأضاف المصدر، أن أفراد الحراسة حول البعثة الأمريكية أطلقوا طلقات نارية فى الهواء.

وقال محمد الباشا، وهو متحدث باسم السفارة اليمنية فى واشنطن فى رسالة على تويتر، "لم تتعرض السفارة الأمريكية لهجوم ولم يقع أى تفجير فى محيط السفارة".

وأضاف أنه ألقى القبض على بعض الأشخاص الذين أشعلوا ألعاباً نارية.

وكان تحذير أمنى فى أغسطس قد دفع الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى إلى إغلاق بعثاتها الدبلوماسية فى اليمن.

والسفارة الأمريكية فى صنعاء هدف منذ وقت طويل للمتشددين الإسلاميين فى اليمن، حيث يوجد مقر تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب وهو أحد أنشط فروع الجماعة التى أنشأها أسامة بن لادن.