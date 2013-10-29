أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اليمن: إيقاف عرض ألعاب نارية أثار شائعة انفجار بالسفارة الأمريكية

Google+ Print
اليمن: إيقاف عرض ألعاب نارية أثار شائعة انفجار بالسفارة الأمريكية اليمن: إيقاف عرض ألعاب نارية أثار شائعة انفجار بالسفارة الأمريكية

قال مصدر أمنى ودبلوماسى يمنى فى واشنطن، إن الشرطة اليمنية تدخلت لوقف عرض للألعاب النارية فى حفل زواج قرب السفارة الأمريكية فى صنعاء، مساء أمس الاثنين، أثار شائعات عن هجوم على السفارة.

وأضاف المصدر، أن أفراد الحراسة حول البعثة الأمريكية أطلقوا طلقات نارية فى الهواء.

وقال محمد الباشا، وهو متحدث باسم السفارة اليمنية فى واشنطن فى رسالة على تويتر، "لم تتعرض السفارة الأمريكية لهجوم ولم يقع أى تفجير فى محيط السفارة".

وأضاف أنه ألقى القبض على بعض الأشخاص الذين أشعلوا ألعاباً نارية.

وكان تحذير أمنى فى أغسطس قد دفع الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى إلى إغلاق بعثاتها الدبلوماسية فى اليمن.

والسفارة الأمريكية فى صنعاء هدف منذ وقت طويل للمتشددين الإسلاميين فى اليمن، حيث يوجد مقر تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب وهو أحد أنشط فروع الجماعة التى أنشأها أسامة بن لادن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365