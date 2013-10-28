إضراب طالبات مدن جامعة السادات عن الطعام بسبب المصروفات

دخل اليوم المئات من طالبات المدن الجامعية بجامعة السادات بمحافظة المنوفية، فى إضراب عن الطعام وذلك احتجاجا على عدم رد الإدارة المبالغ المالية، التى تم دفعها من قبل الطالبات، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بإعفاء جميع طلاب المدن على الجامعية على مستوى جامعات الجمهورية من المصروفات، ورفضت الطالبات أيضا دفع 100 جنيه مصاريف شهرية للمدينة مؤكدات أن قرار إعفاء الطلاب من مصاريف المدن الجامعية قد تم تطبيقه فى جميع الجامعات عدا جامعة السادات.

> وأوضحت الطالبات أنهن فى اعتصام وإضراب عن الطعام حتى يتم تحقيق جميع المطالب التى تم ذكرها سلفا.

ورددن هتافات "عايزين فلوسنا- فين قرار السيسى فين-يا مدير يا مدير حس بينا يا مدير- علِّى وعلِّى الصوت اللى بيهتف مش هيموت".

> من جانبه قال الدكتور صلاح البلال رئيس جامعة السادات إن الجامعة حتى الآن لم تتلق المبالغ المالية من قبل وزارة المالية لإعفاء الطلاب من المصروفات حسب قرار مجلس الوزراء الصادر منذ بداية العام الحالى.

> وقالت وفاء ممدوح مدير عام الجامعية بجامعة السادات: "حتى الآن لم تصل إلينا المبالغ المالية من قبل وزارة التعليم العالى حتى نقوم بصرف جميع المستحقات المالية لجميع الطلاب والطالبات"، وأضافت مدير عام المدن الجامعية أنها عقدت باجتماع بعدد من الطالبات والطلاب وتم وعدهم بصرف جميع المستحقات التى تم دفعه للمدينة حين وصول فاكس رسمى من قبل وزارة التعليم العالى.