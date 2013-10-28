"المقاولون العرب" تنفذ طريقًا بدولة الكونغو بـ71 مليون يورو

أعلن المهندس محمد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أنه تم توقيع عقد باكورة أعمال شركة المقاولون العرب بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ﻹعادة تهيئة طريق باتشامبا- تشيكابا الذى يبلغ طوله 114 كم، بتكلفة إجمالية قدرها 71 مليون يورو.

وأضاف صلاح، أن هذا العقد يأتى تتويجا للجهود الكبيرة التى يقوم بها المهندس إبراهيم محلب، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتصدير صناعة المقاولات المصرية للسوق الأفريقية الواعدة.

على جانب آخر أعرب وزير النقل الكونغولى عن سعادته بدخول شركة المقاولون العرب، السوق الكونغولى، وأبدى استعداده للتعاون مع الشركة فى العديد من مشروعات النقل لما يعرفه عن الشركة، وسمعتها فى تنفيذ المشروعات بجودة عالية، والتزامها بالمواعيد التعاقدية فى تنفيذ الأعمال.

ووقع العقد نيابة عن رئيس الشركة المهندس أشرف راتب عضو مجلس اﻹدارة، وذلك بحضور وزيرى المالية والإسكان بدولة الكونغو ووزير مفوضية الاتحاد اﻷوروبى والمهندس إبراهيم مبروك، رئيس قطاع غرب أفريقيا، والمهندس حسن حسون ممثل شركة المقاولون العرب بجمهورية الكونغو الديمقراطية.