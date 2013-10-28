محافظ البحر الأحمر يرفع حالة الطوارئ لمواجهة السيول والأمطار

كتب : صلاح عبدالله الإثنين 28-10-2013 18:49

قرر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، رفع حالة الطوارئ بالمحافظة لمواجهة الأمطار والسيول.

وأمر المحافظ بالتفتيش على جميع مخرات السيول للتأكد من سلامتها وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وربطها بغرف عمليات فرعية يشرف عليها رؤساء المدن لإبلاغه بوقوع أي كوارث طبيعية على الفور.

وأفاد اليوم مركز عمليات إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر، أنه وقع سيل بوادي الديب شمال غرب قرية أبو رماد بمسافة 25 كم اتجاه الشلاتين، وأن كمية المياه الناتجة عن السيل تسير بمسافة 40 كم بمنطقة كمنت غرب أبو رماد ولا توجد خسائر بالأرواح أو الممتلكات.