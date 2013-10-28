أسباب نزلات البرد وطرق الوقاية منها فى ندوة طبية غدا

يعقد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى طب الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، غدا الثلاثاء، ندوة طبية جديدة تحت عنوان "الشتاء والبرد والحساسية" بقصر ثقافة مصر الجديدة.

وأشار إلى أن نزلات البرد مسئولة عن ثلث أيام غياب الموظفين فى العالم عن أعمالهم، وثلثى أيام غياب الطلاب عن مدارسهم، موضحا أن نزلات البرد تسبب الإصابة بالصداع وكثير من الأوجاع الأخرى، كما يؤثر على العضلات والعظام بالصداع فيحبس المرضى فى بيوتهم تاركين أعمالهم مجبرين.

كما سيناقش بدران فى الندوة العلاقة بين الأنفلونزا والشتاء والمناعة، وعلاقة المدارس بنزلات البرد، وكذلك تأثير التوتر على نزلات البرد، وسيقوم بالتوصية على الغذاء المناسب الذى يقى من نزلات البرد، وغسل الأيدى وتناول بعض الفيتامينات.