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خناقة بـ "صحة الدقهلية" لرفض موظف كتابة شهادة ميلاد لطفل باسم السيسى

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خناقة بـ "صحة الدقهلية" لرفض موظف كتابة شهادة ميلاد لطفل باسم السيسى خناقة بـ "صحة الدقهلية" لرفض موظف كتابة شهادة ميلاد لطفل باسم السيسى

شهد مكتب الصحة بقرية البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية خلافا حادا بين جد مولود يدعى الشحات عبد القادر حسن، وبين أحد موظفى مكتب الصحة، لرفض الموظف تسجيل المولود الجديد باسم "السيسى"، وهو ما أدى إلى انفعال جد المولود وقال: "ده حفيدى واسميه زى ما أنا عايز".

ورفض الموظف أن يسجل هذا الاسم، وقال له "اختر اسما آخر"، فرفض الجد، وأصر على تسميته السيسى، ونشبت مشادات بينهما، كادت أن تتطور إلى اشتباكات حتى تدخل بعض الموظفين، ووافقوا على كتابة المولود باسم السيسى، وانتظر الجد حتى خرجت الشهادة باسم "السيسى"، وقال الجد لـ"اليوم السابع": "أخيرًا بعد معاناة كتبت حفيدى السيسى".

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