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علا رامي: قبلت شخصيّة القوّادة تحت التهديد!

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علا رامي: قبلت شخصيّة القوّادة تحت التهديد! علا رامي: قبلت شخصيّة القوّادة تحت التهديد!

أكّدت الفنانة علا رامي أنّها قبلت تجسيد شخصية القوّادة في فيلم "ركلام"، أمام غادة عبد الرازق، على مضض، بعد أن اعتذرت عن تقديمه للمخرج علي رجب ثلاث مرات. وكان رجب يرفض اعتذار رامي في كلّ مرة، برغم تأكيدها له أنها خائفة من الدور، وهو لا يناسبها على الإطلاق ولا يتوافق وشخصيّتها بتاتاً، لكنّه ألحّ عليها في القبول، وهدّدها بالقول: "ستقومين بالدور رغماً عنك"، "ورجلك فوق رقبتك"، فوافقت في النهاية وحمدت الله أنّه ألحّ عليها.
وجاءت تصريحات علا أثناء استضافتها في برنامج "نجم اليوم"، على قناة "نايل سينما"، ورداً على تساؤل مقدّمة البرنامج عن إمكانية إعادة تقديم الشخصيّة ذاتها في أيّ عمل آخر، حيث قالت علا إنّها ستوافق على تكرار التجربة، بشروط مختلفة في كلّ شيء، سواء في طريقة الأداء أو اللوك والملابس.

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