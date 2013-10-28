اختاري أقراطك على طريقة النجمات

بيروت- رولا زعزع عيّاد

لملامح أكثر أنوثة، اختاري الأقراط زينة لإطلالتك. وللحصول على إطلالة ناجحة، عليك أن تختاري مجوهراتك بتأنٍ وأن تنسّقيها بشكل جيد مع ملابسك وإكسسواراتك الأخرى. فعلى سبيل المثال، إذا كنت ترتدين فستاناً بياقة عالية مع تسريحة شعر مرفوعة، ننصحك باختيار أقراط متدلية. أما إذا كنت تضعين عقداً ناعماً، اختاري معه أقراطاً صغيرة الحجم، أو أقراطاً مؤلفة من حبة ماس واحدة. وابتعدي عن الصخب في اختيار مجوهراتك، كأن تضعي أقراطاً متدلية أو ضخمة مع عقد بارز...

من أحدث المجموعات التي قدّمتها أهم العلامات التجارية، اخترنا لك بعض التصاميم، اختاري ما يعجبك منها وزيّني حضورك بها على طريقة النجمات.

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