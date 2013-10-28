أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

اختاري أقراطك على طريقة النجمات

Google+ Print
اختاري أقراطك على طريقة النجمات اختاري أقراطك على طريقة النجمات

الإثنين 28-10-2013 14:49

بيروت- رولا زعزع عيّاد

لملامح أكثر أنوثة، اختاري الأقراط زينة لإطلالتك. وللحصول على إطلالة ناجحة، عليك أن تختاري مجوهراتك بتأنٍ وأن تنسّقيها بشكل جيد مع ملابسك وإكسسواراتك الأخرى. فعلى سبيل المثال، إذا كنت ترتدين فستاناً بياقة عالية مع تسريحة شعر مرفوعة، ننصحك باختيار أقراط متدلية. أما إذا كنت تضعين عقداً ناعماً، اختاري معه أقراطاً صغيرة الحجم، أو أقراطاً مؤلفة من حبة ماس واحدة. وابتعدي عن الصخب في اختيار مجوهراتك، كأن تضعي أقراطاً متدلية أو ضخمة مع عقد بارز...
من أحدث المجموعات التي قدّمتها أهم العلامات التجارية، اخترنا لك بعض التصاميم، اختاري ما يعجبك منها وزيّني حضورك بها على طريقة النجمات.

 

سيعجبك أيضاً:

تعرّفي على خواتم النجمات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي