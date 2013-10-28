TIMA العلامة التجارية للملابس الرياضية لصاحبتها فاطمة باطوق

TIMA هي أول علامة تجارية سعودية وعربية للملابس الرياضية. والتي تم تأسيسها في 2012، وأطلقت أول مجموعة لها في أبريل 2013.

لصاحبتها سيدة الأعمال الناجحة ومدربة الرياضة واللياقة البدنية، فاطمة باطوق.

رؤية TIMA هي أن تكون الاختيار الأول للملابس الرياضية لجميع النساء وخصوصاً في العالم العربي وإحساسهم بالقوة والرغبة بالحركة. شغفها أن تنشر الحياة الصحية والايجابية وزراعة "حب النفس" من خلال قيمنا من كونها "متفانية ومخلصة" والحصول على "التحفيز" لتزيد قيمتها وتفتخر لكونها أنثى ناعمة قوية، واثقة، وفريدة من نوعها.

TIMA تزودك بأفضل جودة من شأنها أن تظهر قامتك وتحفزك وتدفعك للحركة؛ إذ تقوم باستخدم مزيج من الأنسجة الفريدة المكونة من الـ Supplex، والـ Lycra، والـ Nylon، وبسبب هذا المزيج الفريد من نوعه، فإن ملابس TIMA قادرة على إزالة العرق والرطوبة من الجلد واختفائه عن الطبقة الخارجية من غير تبلل القماش.

تتمدد الأنسجة المستخدمة إلى 40% من المقاس الأصلي لكي يأخذ شكل وحجم الأجسام المختلفة، والتمسك بالشكل الجميل. كوني واثقة أن جميع القطع ترجع إلى قياسها من غير تمديد أبدي للأنسجة.

هذا النوع من مزيج الأنسجة يجف أسرع من القطن، والعناية سهلة جداً حيث يتطلب فقط إلى الغسيل ثم يمكنك الارتداء فوراً كما أنه يحتفظ بألوانه المميزة.

شاركت فاطمة في عالم الأعمال التجارية طوال حياتها. ووجدت نفسها في عالم الرياضة واللياقة، وهما مصدر للروح الرياضية التي خدمتها في مجال الأعمال التجارية.

والآن فاطمة من أكثر المدربات اللواتي لهن تاثير على الناس في مجتمعها، والسيدات السعوديات.

وبحكم طبيعة أعمالها وإحاطتها بنساء ذوي إرادة قوية وعزيمة على التغيير، ألهمها ذلك أن تنشر قيمها التي تؤمن بها، وأن تقدم أكثر لسيدات مجتمعها والعالم.. ومن هنا ولدت TIMA.