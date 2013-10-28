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القطاع الاقتصادي بـ"ماسبيرو" يلجأ إلى الوزارات لإنعاش سوق الإعلانات

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القطاع الاقتصادي بـ"ماسبيرو" يلجأ إلى الوزارات لإنعاش سوق الإعلانات القطاع الاقتصادي بـ"ماسبيرو" يلجأ إلى الوزارات لإنعاش سوق الإعلانات

كتب : "الوطن" منذ 23 دقيقة

عاد المسؤولون في القطاع الاقتصادي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لفكرة اللجوء إلى الوزارات من أجل الحصول على إعلانات ورعايات إعلانية للبرامج في "ماسبيرو"، وخاصة البرامج الحوارية في قطاع الأخبار مثل "صباح الخير يا " و"لقاء خاص" والنشرات ، بوصفها الأعلى مشاهدة.

وتأتي هذه الخطوة من أجل إنعاش السوق الإعلاني للتليفزيون المصري، وخاصة أن هناك عددًا كبيرًا من الوزارات تقوم بنشر إعلانات على فضائيات خاصة، مثل وزارات الاستثمار والبترول والكهرباء ومصلحة الضرائب والصناعة وعدد من البنوك الحكومية.

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