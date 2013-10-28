بروتوكول بين "القومية لمياه الشرب" و"الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة" لإنشاء محطة تحلية بمطروح

كتب : أحمد مصطفى منذ 31 دقيقة

وقعت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة "إدارة المياه"، لمشروع تصميم وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بمحافظة مرسى مطروح.

وقال المهندس السيد العشري، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إن القيمة المقررة لتصميم وتنفيذ أعمال محطة التحلية تبلغ 200 مليون جنيه، تعمل بطاقة إجمالية 24000 م3/يوم، ومدة تنفيذ المحطة 24 شهرًا، وسيتم التشغيل والصيانة لمدة عام تبدأ من الاستلام الابتدائي للمحطة.

وأوضح العشري، أن البروتوكول ينص على أن تلتزم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة "إدارة المياه" بتنفيذ كافة الأعمال المسندة لها لتنفيذ محطة تحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 24 الف متر مكعب يوميًا، والإشراف الكامل ومتابعة التنفيذ والمسؤولية عن المشروع كاملًا سواء ما يتم تنفيذه ذاتيًا أو من خلال مقاولي الباطن التابعين له.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أن الهيئة ستلتزم بتسليم أرض محطة التحلية بمنطقة الرملية خالية من العوائق والتعديات، مع تدبير وتوصيل مصدر الكهرباء الدائم لتشغيل المشروع، إضافة إلى إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بقرارات التخصيص للأراضي، والتراخيص اللازمة للمباني.