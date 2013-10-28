فيديو .. توريس حطم أسطورة أجويرو-سيتي

لم يخسر مانشستر سيتي في مباراة نجح مهاجمه سيرجيو أجويرو في هز شباك المنافس، ولكن هذا حدث أمام تشيلسي في المواجهة التي جمعتهما في الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي.

سيتي حل ضيفا على تشيلسي بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه يوم الأحد، ونجح الأخير في الفوز بهدفين لهدف.

أجويرو سجل هدف سيتي في الدقيقة 49 وكان التعادل بعد هدف أندري شورلي في الدقيقة 33.

ولكن توريس خطف هدفا قاتلا في الدقيقة 90، وجعل سيتي يخسر لأول مرة في الدوري الإنجليزي عندما يسجل الهداف الأرجنتيني أجويرو.

سيتي خسر في الدوري الإنجليزي مباراة واحدة شهدت تسجيل أجويرو، وهي التي انتهت بفوز تشيلسي 2-1.

فقد أحرز 41 خلال 32 مباراة بالدوري الإنجليزي، شهدت فوز سيتي في 30 منهم، وتعادل مع ليفربول 2-2 في موسم 2012/2013.

وكانت الخسارة على يد تشيلسي 2-1 بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وبشكل عام في كل البطولات تعد مواجهة تشيلسي هي الثانية التي يخسرها سيتي ويسجل فيها أجويرو.

فخلال دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس رابطة المحترفين لم يخسر سيتي في مباراة سجل فيها أجويرو هدفا على الأقل، ولكن في كأس إنجلترا سقط أمام مانشستر يونايتد 3-2 في موسم 2011/2012.