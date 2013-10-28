مشاركة مصرية فى معرض "سوق السفر" بأوكرانيا

تواصل سفارات وقنصليات مصر بالخارج جهودها لشرح حقائق الأوضاع فى مصر، والترويج السياحى وجذب الاستثمارات للبلاد، وفى هذا السياق شارك أسامة توفيق بدر سفير مصر لدى أوكرانيا، ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، ورئيس هيئة تنشيط السياحة السفير ناصر حمدى، فى افتتاح المعرض السياحى الأوكرانى "سوق السفر"، والذى أقيم فى المركز الدولى للمعارض فى العاصمة الأوكرانية كييف، فى الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، حيث يُعد المعرض الأهم فى قطاع السفر والسياحة فى أوكرانيا.

وأكد "بدر"، خلال كلمته الافتتاحية، على استقرار الأوضاع الأمنية فى مصر وهدوء مدن البحر الأحمر التى تعد المقصد الرئيسى للسائحين الأوكرانيين، كما أشار إلى حرص الدولة على تأمين المنتجعات السياحية، مؤكداً على أهمية السوق السياحى الأوكرانى بالنسبة لمصر.

كما نظم السفير لقاءً للوفد المصرى دعا إليه مبعوث الرئيس الأوكرانى للشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تم توجيه الدعوة إليه خلال اللقاء لزيارة الغردقة للاطلاع على استقرار الأوضاع الأمنية، ولقاء المواطنين الأوكرانيين المقيمين بها.

ومن جانب آخر، عقد أحمد فاضل يعقوب، سفير مصر فى نواكشوط، لقاءً مع لالا بنت شريف، وزيرة الثقافة والشباب والرياضة الموريتانية، بحضور الدكتور خالد غريب مدير المكتب الثقافى، وسيد فؤاد مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، استعرض خلاله العلاقات الثقافية بين البلدين، وما تقوم به السفارة من أنشطة ثقافية بموريتانيا، خاصة البرامج التدريبية، سواء من خلال حضور خبراء مصريين إلى موريتانيا أو عبر شبكة الإنترنت.

وأعربت الوزيرة الموريتانية عن تقديرها لكل ما تقوم به السفارة المصرية من أنشطة، وأبدت اهتماماً بإيفاد خبراء مصريين إلى موريتانيا للدراسة، وللتنقيب عن الآثار الفاطمية المهمة فى منطقة كومبى صالح التاريخية، والاحتياج إلى خبراء مصريين فى مجالى حفظ وترميم المخطوطات التى تملكها مئات الأسر الموريتانية باعتبارها ثروة عربية وإسلامية بل وإنسانية.

وتخلل اللقاء تقديم مدير مهرجان الأقصر دعوة للوزيرة لمشاركة موريتانيا فى مهرجان الأقصر المقبل للسينما الأفريقية.