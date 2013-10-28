نيويورك تايمز: "بيت المقدس" تحث الإسلاميين على ممارسة الإرهاب ضد الحكومة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الفيديو الخاص بمحاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والذى أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسئوليتها عنها، بالإضافة إلى سلسلة من الهجمات على قوات الأمن المصرية فى سيناء، كان الدليل الأكثر إقناعاً على تورط أنصار بيت المقدس فى العمليات الإرهابية.

وتشير الصحيفة إلى أن الفيديو يسعى إلى حث آخرين على العنف ضد الحكومة المؤقتة، ويبدو أنه يهدف إلى جذب الإسلاميين الشباب لتجنيدهم ضمن العمليات الإرهابية ضد الحكومة.

وحذرت الصحيفة الأمريكية، أن أسلوب العمليات الإرهابية القائمة على السيارات المفخخة، يثير إنذارا كبيرا، ليس فقط لأن هذه العمليات ترتكبها جماعات خارج حدود البلاد، ولكنها تستحضر أيضا ذكريات تمرد الإرهابيين الذى وصل إلى ذروته فى التسعينيات مع هجمات فى جميع أنحاء البلاد.