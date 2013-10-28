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ضبط 120 كيلو بانجو بحوزة مسجل في قنا

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ضبط 120 كيلو بانجو بحوزة مسجل في قنا ضبط 120 كيلو بانجو بحوزة مسجل في قنا

كتب : رجب آدم منذ 5 دقائق

تمكنت مباحث نجع حمادى، مساء أمس، من ضبط مسجل خطر مخدرات وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر بمنزله بقرية "هو" التابعة للمركز.

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا تلقى إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بضبط كمية من نبات البانجو المخدر بحوزة (عمر . م . ر ) والشهير بالجبالى (27 عاما) والسابق اتهامه فى 3 قضايا جلب وإتجار مواد مخدرة، وذلك خلال مداهمة لمنزله، وعثر على مخزن سرى بداخله 45 لفافة بانجو تزن نحو 120 كجم، وضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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