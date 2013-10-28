الأرصاد: الطقس اليوم لطيف نهارا وانخفاض درجات الحرارة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، انخفاضا فى درجات الحرارة، وإن ظل الطقس لطيف شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة على السواحل الشمالية وشمال سيناء وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

> وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 24

> الإسكندرية 18 23

> مطروح 17 22

> بورسعيد 21 24

> دمياط 17 24

> بلطيم 17 23

> الإسماعيلية 15 24

> السويس 16 25

> العريش 18 24

> نخل 8 22

> طابا 13 25

> الطور 13 25

> مرسى علم 19 30

> الغردقة 19 29

> شرم الشيخ 21 31

> رفح 17 23

> كاترين 6 22

> سيوة 16 25

> المنيا 14 25

> الفيوم 16 25

> رأس سدر 15 26

> أبوسمبل 17 29

> وسط الدلتا 17 23

> أسيوط 13 26

> سوهاج 14 27

> الأقصر 15 29

> أسوان 18 30

> شلاتين 24 30

> حلايب 25 27

> الوادى الجديد 16 28

> قنا 15 28

> نويبع 19 27

> السلوم 16 24