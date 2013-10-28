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بلدية الجبيل تتفاعل مع خبر «عكاظ» «بيع العسل في المكتبات»

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 عابدة الحسين (الجبيل)

تفاعلا مع ما نشر في «عكاظ» حول خبر مكتبة تبيع العسل المجهول.. والمستهلكون يطالبون بتدخل البلدية بتاريخ 3/11/1434هـ/9/9/2013م، أفاد مصدر في بلدية الجبيل من خلال اتصاله بـ «عكاظ» بعد الاطلاع على الخبر بأن ظاهرة بيع العسل منتشرة بشكل عام وأن ذلك العسل ليس له تاريخ صلاحية، بالإضافة إلى احتمال وجود مواد ضارة بحكم أن المنتج غير مرخص، كما أن بيع المواد الغذائية في المكتبات غير مسموح.وأشار المصدر إلى أن البلدية ستقوم بإرسال مراقب فورا لمنع بيع العسل في المكتبات وسيتم مصادرة الكميات في حال ثبت عدم صلاحية المنتج من خلال التحليل.

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