جابر نصار: طلاب "الإخوان" فشلوا في اقتحام مبنى قبة الجامعة.. وحاولوا تصدير مشهد تواجد اضطرابات للإعلام

كتب : محمد عاشور منذ 10 دقائق

قال الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة جهة يتلقى فيها الطلاب العلم، وليست جهة أمنية، مشيرا إلى أن مشكلة الجامعة الأمنية ليست مشكلة الجامعة وحدها، وإنما قضية الدولة.

وأضاف نصار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، أن وزارة المالية سحبت ميزانية الحرس الجامعي من الجامعة مع قرار المحكمة بإلغائه، لافتا إلى أن مساحة جامعة القاهرة الكبيرة أحد معوقات السيطرة على التجاوزات التي يقوم بها بعض الطلاب.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الدولة ترفض تسليح الحرس الجامعي بأية أدوات، منوها بأن المجلس الأعلى للجامعات طلب من الحكومة دعم مادي للحرس الجامعي، لكنه لم يتلق أية استجابة، وتابع "المجلس الأعلى للجامعات يتحدث ولا يفعل، وطلب مقابلة وزير المالية دون جدوى".

وشدد نصار على أنه يجب مطالبة الحكومة برصد ميزانيات للجامعات، مشيرا إلى أن هناك مجالس تأديب للطلاب المخالفين ومفعلة حاليا، والجميع يحرص على ضمانات تنفيذ القانون، مضيفا أن طلاب الإخوان المسلمين قاموا بأعمال عنف عندما فشلوا في اقتحام مبنى قبة الجامعة، و"مظاهرات اليوم استهدفت تصدير مشهد إعلامي بأن الجامعة بها اضطرابات".

وأكد أن الدراسة لم تتوقف في جامعة القاهرة منذ بدايتها، موضحا أن وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسى جهة تنفيذية يبلغ طلبات الجامعات لوزارة المالية، وهي بدورها لا تنفذ شيئا، وتابع "جامعة القاهرة تحتاج إلى مالا يقل عن 100 مليون جنيه لتأمين كلياتها".