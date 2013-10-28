سعود القاسمي ومحمد بن زايد يعزيان سلطان الشامسي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، واجب العزاء إلى سلطان الشامسي وإخوانه في وفاة والدهم راشد بن علي محمد الشامسي وذلك في منزل العائلة في منطقة زاخر بمدينة العين.

وأعرب سموه عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يسكن الفقيد فسيح جناته.

كما حضر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، مجلس عزاء المرحوم راشد بن علي الشامسي بمنطقة زاخر في مدينة العين.

وكان في استقبال سموه لدى زيارته منزل العائلة أبناء المرحوم، سلطان الشامسي وإخوانه.

كما تقبل أبناء الفقيد العزاء بحضور سمو ولي عهد أبوظبي من عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المواطنين.

وقدم العزاء إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.

من جانبهم، عبر أبناء الفقيد عن شكرهم وامتنانهم لأصحاب السمو الشيوخ على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة داعين الله تعالى أن يحفظ سموهم من كل مكروه.

صبر وسلوان

كما قدم سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان مساء أمس واجب العزاء إلى سلطان الشامسي وإخوانه في وفاة والدهم راشد بن علي محمد الشامسي وذلك في منزل العائلة في منطقة زاخر بمدينة العين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مساء امس واجب العزاء إلى سلطان الشامسي وإخوانه في وفاة والدهم راشد بن علي محمد الشامسي وذلك في منزل العائلة في منطقة زاخر بمدينة العين.

وعبر سموهما عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يسكن الفقيد فسيح جناته.