أسبوع حافل بإطلالات النَّجمات على السجَّادة الحمراء .. شاهديها هنا

كان هذا الأسبوع من الأسابيع الحافلة بإطلالات النَّجمات المختلفة، ففي كلِّ حفل كنَّا نشاهد أجمل الإطلالات، ونحرص على أن نعرضها عليكِ لتستوحي منها ما يتناسب مع إطلالتكِ.

فاجأتنا النَّجمة الشابَّة Miley Cyrus بلوك ناعم وجميل بفستان برَّاق من تصميم Marc Jacobs على عكس ما رأيناه منها في إطلالاتها السَّابقة، كما ظهرت نجمة التلفاز الشَّهيرة Kim Kardashian بلوك أبيض جميل في أوَّل إطلالاتها بعد إعلان خطوبتها من صديقها مغني الراب Kanye West.

وكان لنجمات " Dior" حضور قويّ في هذا الأسبوع، حيث ظهرت الممثِّلة Natalie Portman في إطلالتين مختلفتين بتصاميم الدار العريقة، واختارت Marion Cotillard فستاناً أنيقاً بلون ميتاليك جذَّاب.

من ناحية أخرى شاهدنا نجمات الخليج والعالم العربيّ بإطلالاتهنَّ المتكلِّفة على السجَّادة الحمراء في مهرجان "أبو ظبي" السينمائيّ مؤخّراً، ومنهن: ميساء مغربي، ومريم حسين، وغيرهن... (شاهديها هنا)

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