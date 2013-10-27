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رنا أحمد بطلة الإسماعيلية فى الكارتيه للعام الثانى على التوالى

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رنا أحمد بطلة الإسماعيلية فى الكارتيه للعام الثانى على التوالى رنا أحمد بطلة الإسماعيلية فى الكارتيه للعام الثانى على التوالى

حققت اللاعبة رنا أحمد حسام لاعبة فريق المصرية للاتصالات الميدالية الذهبية والمركز الأول فى بطولة منطقة الاسماعيلية للكاراتيه تحت 11 سنة، حيث فازت على لاعبة هيئة قناة السويس3-صفر وتأهلت للنهائى فى مباراة قوية فازت فيها بجدارة على لاعبة مركز شباب الاتحاد 3-صفر أيضا.

ويشرف على تدريب رنا المدير الفنى لفريق كاراتيه المصرية للاتصالات كابتن ثروت الأعصر، الذى أكد على موهبة رنا والتى ظهرت خلال بطولة العام الماضى والتى فازت بها وخلال دورى المنطقة الذى أقيم فى شهر أغسطس الماضى وفازت فى جميع مبارياتها التسع مما أهل فريقها للفوز بالبطولة.

وقالت رنا الطالبة فى الصف السادس الابتدائى إن سر تفوقها الرياضى هو التمرين المستمر وتنفيذ توجيهات مدربها الذى يتبناها رياضيا منذ أن بدأت اللعبة منذ 6 سنوات، وتحلم أن تظل محافظة على تفوقها الرياضى والعلمى وأن تنضم خلال الفترة القادمة لمنتخب للناشئين.

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مصر 365

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