وزير الصحة يبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين المملكة وإندونيسيا وجامبيا

بحث وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة سبل تعزيز التعاون الصحي بين المملكة وكل من إندونيسيا وجامبيا. جاء ذلك على هامش اجتماع الدورة الرابعة لوزراء الصحة في منظمة التعاون الإسلامي التي اختتمت أعمالها أمس الاول في جاكرتا، حيث التقى الربيعة مع كل من وزيرة الصحة الإندونيسية نفيسة ميوي ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية الجامبي عمر سائي. وجرى خلال اللقاءين تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بتطوير التعاون الصحي مع هاتين الدولتين في العديد من المجالات الصحية ومنها القوى العاملة وتدريب الكوادر الصحية والطبيب الزائر والبحوث الطبية والدراسات وغيرها.

وأعرب وزير الصحة عن اعتزازه وسعادته بما أبداه المشاركون في المؤتمر من مشاعر طيبة وما عبروا عنه من حسن تقدير وثناء كبير على ماقامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وبفضل من المولى عزوجل في تهيئة جميع السبل وتوفير أسباب النجاح لموسم حج هذا العام وخلوه من الأمراض الوبائية والمحجرية والحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.

من جانب آخر أشاد وزير صحة جمهورية السنغال بابا امادوا دياك ورئيس الوفد التركي ورئيس الوفد الإيراني بالإجراءات الصحية الوقائية والعلاجية لضيوف الرحمن التي اتخذتها حكومة المملكة، وأبدوا رضاهم عن نظام الرعاية الصحية في المملكة وقدموا شكرهم لحكومة خادم الحرمين وللشعب السعودي لتلك الخدمات.