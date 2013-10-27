أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب -
مساء dmc - ملخص ماجاء في المؤتمر الصحفي الخاص بطرح الأسئلة حول لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي -
مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله -
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017 -
التعادل يحسم قمة نابولي ويوفنتوس بـ«الكالتشيو».. وروما سعيد -
برشلونة يواصل مطاردة الريال بـ«رباعية» غرناطة -
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن -
مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وزير الصحة يبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين المملكة وإندونيسيا وجامبيا

Google+ Print
وزير الصحة يبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين المملكة وإندونيسيا وجامبيا وزير الصحة يبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين المملكة وإندونيسيا وجامبيا

    بحث وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة سبل تعزيز التعاون الصحي بين المملكة وكل من إندونيسيا وجامبيا. جاء ذلك على هامش اجتماع الدورة الرابعة لوزراء الصحة في منظمة التعاون الإسلامي التي اختتمت أعمالها أمس الاول في جاكرتا، حيث التقى الربيعة مع كل من وزيرة الصحة الإندونيسية نفيسة ميوي ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية الجامبي عمر سائي. وجرى خلال اللقاءين تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بتطوير التعاون الصحي مع هاتين الدولتين في العديد من المجالات الصحية ومنها القوى العاملة وتدريب الكوادر الصحية والطبيب الزائر والبحوث الطبية والدراسات وغيرها.

وأعرب وزير الصحة عن اعتزازه وسعادته بما أبداه المشاركون في المؤتمر من مشاعر طيبة وما عبروا عنه من حسن تقدير وثناء كبير على ماقامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وبفضل من المولى عزوجل في تهيئة جميع السبل وتوفير أسباب النجاح لموسم حج هذا العام وخلوه من الأمراض الوبائية والمحجرية والحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.

من جانب آخر أشاد وزير صحة جمهورية السنغال بابا امادوا دياك ورئيس الوفد التركي ورئيس الوفد الإيراني بالإجراءات الصحية الوقائية والعلاجية لضيوف الرحمن التي اتخذتها حكومة المملكة، وأبدوا رضاهم عن نظام الرعاية الصحية في المملكة وقدموا شكرهم لحكومة خادم الحرمين وللشعب السعودي لتلك الخدمات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية