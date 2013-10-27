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إنذار معتاد لغالي ومشاركة نادرة لأحمد ياسر في خسارة ليرس

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إنذار معتاد لغالي ومشاركة نادرة لأحمد ياسر في خسارة ليرس إنذار معتاد لغالي ومشاركة نادرة لأحمد ياسر في خسارة ليرس

خسر ليرس الذي يضم الثلاثي حسام غالي وأحمد سمير فرج وأحمد ياسر على يد أوستند بهدفين دون مقابل يوم السبت.

المباراة جمعتهما ضمن الجولة الـ12 من الدوري البلجيكي.

وشارك غالي والمهاجم أحمد ياسر في التشكيل الأساسي لليرس، فيما جلس أحمد سمير فرج على مقاعد البدلاء طوال اللقاء.

وأكمل غالي المباراة حتى نهايتها ونال في الدقيقة 40 بطاقة صفراء هي الخامسة له، فيما استبدل ياسر في الدقيقة 58 بعد أن شارك لاعب إنبي السابق لأول مرة هذا الموسم.

وسجل سبياستيان سياني ثنائية أوستند في الدقيقتين 73 و85.

وتوقف رصيد ليرس عند 11 نقطة في المركز الـ11، بينما ارتفع رصيد أوستند إلى تسع نقاط في المركز الـ14.

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