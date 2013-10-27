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راضى شامخ يفوز برئاسة مجلس نواب الشباب بحزب الوفد

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فاز راضى شامخ، من حزب الوفد، بمنصب رئيس مجلس نواب الشباب فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل فى حزب الوفد بمشاركة ممثلى 14 حزبًا ونقابة واحدة مستقلة.

وتنافس على منصب رئيس المجلس كل من راضى شامخ "الوفد" وهدى مصطفى "الإصلاح والنهضة" ومصطفى عباس "الأحرار الدستوريين"، وحصل راضى شامخ على 28 صوتًا، ومصطفى عباس 14 صوتًا وهدى مصطفى 6 أصوات.

جدير بالذكر أن مدة رئاسة مجلس نواب الشباب 6 أشهر وفقًا للائحة الداخلية،
> والأحزاب التى شاركت فى اجتماع اليوم هى "الوفد والمؤتمر والدستور والتجمع والجبهة والإصلاح والتنمية والكرامة وفرسان والأحرار الدستوريين والعدل والإصلاح والنهضة وغد الثورة والمحافظين والإرادة".

وتم تمثيل كل حزب 5 أعضاء،
> وعقب فوزه قدم راضى شامخ شكره وتقديره لمن انتخبوه، كما شكر منافسيه، مشيرًا إلى أن برلمان الشباب يهدف إلى تعميق الرقابة الشعبية على أعمال .

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