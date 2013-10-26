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عطر زهور الفلّ الهنديّ الرومانسيّ

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عطر زهور الفلّ الهنديّ الرومانسيّ عطر زهور الفلّ الهنديّ الرومانسيّ

ما رأيكِ بتخيُّل هذا العطر ذي الطَّبقات الثَّلاث الفريدة؟
الطَّبقة العليا: زهور المانغوستين ولبّ توت الأكاي العضويّ الممزوجين بلمسات خفيفة من الفلفل الورديّ الحريق.
قلب العطر: باقة فاخرة من الزهور النَّادرة ذات العبق الرومانسيّ، كبتلات البنفسج وزهور الفلّ الهنديّ.
الطَّبقة الخارجيَّة: نسمات أخَّاذة من زهور الفانيليا المدغشقريّة، وخشب الصندل الأستراليّ النفَّاذ، ونجيل الهند الإندونيسيّ العضويّ.
ما رأيكِ بهذا الوصف الجذَّاب؟ إذا أردتِ التعرُّف إلى هذا العطر المترف، فهو العطر الرابع لـ"بيونسيه"، الذي تمَّ إطلاقه بداية هذا الشَّهر باسم Beyonce Heat؛ وذلك بمناسبة جولتها الغنائيَّة الأخيرة.

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سيدتي