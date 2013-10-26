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تعليم القريات يدعو 16 طالبا لاستلام مكافآتهم

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 منيف الكويكبي (القريات)

دعت الشؤون الإدارية والمالية في إدارة التربية والتعليم بالقريات، عددا من الطلاب في مدارس تحفيظ القرآن الكريم لاستلام مكافآتهم عن الأشهر (ربيع الثاني، جمادى الأولى، رجب، شعبان ورمضان) للعام الدراسي 1434هـ.والطلاب هم: طلال فعد حريب الشراري، عبدالله خلف قطيان الشراري، عمر عسيف عليان الشراري، يوسف مزيد شافي الشراري، مالك صالح عجرم الشراري، أحمد شافي مشاني الشراري، أحمد فهد صبيح الشراري، عايد دخيل الله عايد الشراري، عبدالعزيز مد الله الشراري، فيصل محمد رحيل الرويلي، بندر عبدالله عايش الشيباني، زياد شلوف شتيوي الشراري، زيد شلوف شتيوي الشراري، فارس فهد عزام الشراري، معزي محمد معزي الشراري، حمزة نايل صياح الشراري.

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