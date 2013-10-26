أسرة السليماني تستقبل المعزين في «زبيدة»

إبراهيم شهاب (جدة)

استقبلت اسرة ياسر علي ابراهيم السليماني جموع المعزين والمواسين في وفاة ابنتهم «زبيدة» البالغة من العمر 17 عاما، والتي وافتها المنية إثر خطأ طبي «وفقا لوالدها» بعد عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية في أحد المستشفيات الخاصة الكبرى بجدة. وحضر اول أيام العزاء في منزل الاسرة الشعبي المكون من غرفتين والواقع في شارع الثلاثين في حي البوادي المهندس فيصل عبدالله السليماني مدير الادارة الهندسية بوزارة الدفاع والطيران سابقا، والدكتور فؤاد بن عبدالله ابراهيم السليماني، واشقاء والد «زبيدة» محمد علي ابراهيم السليماني وابراهيم علي السليماني من منسوبي إدارة تعليم البنات وعدد كبير من الجيران والاقارب. كما تلقى والدا «زبيدة» اتصالات هاتفية من مختلف المناطق من داخل وخارج المملكة أبرزها من الإمارات والمغرب العربي وتونس ومصر أبدت جميعها التعاطف مع قصتها. واستقبلت والدة «زبيدة» المعزيات وتلقت عدة اتصالات هاتفية كان أبرزها من سميرة عقاب مديرة إدارة التوجيه بالتعليم الشمالي، وخديجة نعيمي مديرة المدرسة السابعة عشرة الثانوية بجدة وهي المدرسة التي كانت تدرس فيها «زبيدة».