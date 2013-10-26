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60 طالبة يتدربن على «تثقيف الأقران» حول المؤثرات العقلية

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استفادت 60 طالبة من طالبات كلية العلوم والكليات الأدبية بالمجمعين الأكاديميين الأول والثاني التابعين لجامعة جازان، من البرنامج التدريبي الذي نفذته وحدة التعليم المستمر وخدمة المجتمع بمركز أبحاث المؤثرات العقلية بالجامعة مؤخرا، تحت عنوان «أساسيات تثقيف الأقران حول المؤثرات العقلية» بقاعة التدريب بمجمع الكليات الطبية.وهدف البرنامج، الذي شارك في تنفيذه نخبة من المشرفات والمثقفات الصحيات، لتعريف الطالبات وحمايتهن من أضرار آفة المخدرات وإطلاعهن على أساسيات المشروع وتأهيلهن على تنفيذ برامج توعوية لتثقيف قريناتهن من الطالبات.وفي ختام البرنامج وزعت الكتيبات والمطويات التثقيفية عن مخاطر المخدرات على المتدربات في البرنامج.

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