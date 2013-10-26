شرطة فيفا تحتفي بالمحافظ الغزي وتكرم منسوبيها

اقامت شرطة محافظة فيفا مساء الاول حفل تكريم لمحافظ فيفاء محمد بن عبدالله الغزي في صالة الاحتفالات بالخطم في فيفاء وذلك بمناسبة تكليفه مؤخرا محافظا لمحافظة فيفاء وشرف المناسبة الرائد بندر التميمي مدير شرطة محافظة الداير وعدد من مديري الدوائر الحكومية ومشايخ واعيان قبائل محافظة فيفاء حيث تناول الجميع طعام الغداء على شرف المحافظ الغزي وضم اﻻحتفال تكريم عدد من منسوبي شرطة محافظة فيفاء المتميزين حيث سلمت لهم شهادة الشكر من محافظ فيفاء محمد بن عبدالله الغزي ومدير شرطة فيفاء الرائد يحيى ابراهيم العسيري.

وشمل التكريم كلا من النقيب المعتصم بالله محمد دراج ووكيل رقيب احمد موسى الفيفي وموسى جابر الفيفي ومحمود مفرح المالكي وناصر عيسى الحساني واسعد علي المالكي وزين حسين والعريف موسى جابر الجابري واحمد سلمان الفيفي ويحيى جابر حريصي وحسن يحيى الغزواني وعلي يحيى ازيبي وعبدالرحمن علي الشهراني وعلي حردان المالكي واحمد محمد الشهري وعبدالله ظافر الشهري.