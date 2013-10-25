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أنصار المعزول يغادرون الصالة المغطاة بدمياط.. وأبوزيد يحضر بطولة المصارعة الدولية

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أنصار المعزول يغادرون الصالة المغطاة بدمياط.. وأبوزيد يحضر بطولة المصارعة الدولية أنصار المعزول يغادرون الصالة المغطاة بدمياط.. وأبوزيد يحضر بطولة المصارعة الدولية

كتب : سهاد الخضري منذ 21 دقيقة

غادر أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الصالة المغطاة برأس البر، بعد مناوشات نشبت بينهم وبين مؤيدين للفريق أول عبد الفتاح ، ووصل وزير الرياضة طاهر أبوزيد؛ حيث افتتح الصالة وحضر بطولة المصارعة الدولية.

وكان قد نظم توجيه التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بدمياط البطولة الدولية للمصارعة؛ حيث بدأت البطولة أول أمس وتستمر حتى غد بالصالة الرياضية برأس البر تحت إشراف محسن نورالدين موجه عام التربية الرياضية، وتم إعداد وتجهيز العروض الرياضية والفرق الرياضية وفرق المرشدات لحفل الافتتاح، تحت رعاية اللواء أركان حرب محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط، ويشارك في البطولة عدد من الدول العربية والأوربية.

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