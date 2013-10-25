البقدونس والحلبة يساعدان على التخلص من حصوات الكلى

قدم الدكتور محمد حلمى عضو جمعية الشرق الأوسط للعلاج البديل بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من حصوات الكلى تماما بدون أى تدخل جراحى أو أدوية، ومنها:

1- نبات البقدونس:

> يعتبر البقدونس من النباتات المدرة التى تمنع تكون حصوات الكلى، وقد أثبتت بعض الأبحاث الألمانية أن غلى قليل من البقدونس بمقدار ملعقة صغيرة من الجذور الجافة للنبات مع كوب من الماء الذى سبق غليه ويشرب مرتين إلى ثلاث مرات فى اليوم (كوبين إلى 3 أكواب فى اليوم)، مع تكرار ذلك حتى تتفتت حصوات الكلى.

2- الحلبة، وينصح بغلى 200 جرام (حوالى 1 كوب) من بذور الحلبة فى إبريق يحتوى على 3 أكواب ماء مفلتر لمدة 20 دقيقة ثم تصفية الماء من البذور وشرب 4 أكواب فى اليوم لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن ذلك يسبب تغير رائحة العرق، ولتجنب ذلك يمكن إضافة حوالى ملعقتين من اللبان الذكرى وأجوده العمانى المائِل للصفرة فى الأبريق أثناء غليان الماء مع البذور، يمكن تحضير كمية كبيرة من المحلول وحفظه فى الثلاجة لمد أسبوع.

> 3- شوشة عرنوس الذرة الصفراء، لتفتيت حصى الكلى أيضا يؤخذ من شوشة عرنوس الذرة الصفراء مقدار كف وتغلى على النار فى لتر ماء، يشرب من بعد أن يبرّد ويصفّى ثلاثة أكواب فى اليوم لمدة أسبوع.

4- خل التفاح: يؤخذ من خل التفاح ملعقة صغيرة وتذوَّب فى كوب ماء ويشرب منها مرتين يومياً لمدة أربعة أيام.

> 5-عصير الليمون: عصير الليمون ينظف الكلى ويزيل الحصى، ويصنع بعصر ثمرتين من الليمون متوسطتى الحجم بخلطهما مع كأسين من الماء، ويعطى المريض مقدار ملعقتين منه يومياً بعد وجبة العشاء لمدة عشرة أيام، وأثبتت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لعصير الليمون يزيد درجة الحموضة ومحتوى الستريت والبوتاسيوم وحجم البول دون أن يزيد محتوى الكالسيوم، كما أظهرت الأبحاث أن هذا العلاج فعال فى منع عودة حصى الكلى من جديد، ولا يسبب أى آثار جانبية حتى عند المصابين بمشكلات واضطرابات هضمية.

وأشار حلمى إلى أن هذه الوصفات هى أبرز الطرق الطبيعية للتخلص من حصى الكلى إضافةً لضرورة شرب مالا يقل عن لترين من الماء يومياً للأشخاص الذين يعانون من حصى الكلى مع تجنب تناول الأطعمة المالحة والسبانخ والمشروبات الغازية والقهوة.