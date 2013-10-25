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أسراب طيور "الزرزور" تهاجم مزارع الذرة بشرق دارفور وتقضى عليها

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أسراب طيور "الزرزور" تهاجم مزارع الذرة بشرق دارفور وتقضى عليها أسراب طيور "الزرزور" تهاجم مزارع الذرة بشرق دارفور وتقضى عليها

قضت أسراب طائر الزرزور على مزارع عديدة بولاية شرق دارفور بالسودان خلال الأيام الماضية، وهاجمت مساحات واسعة من المحاصيل الحقلية، وخاصة- محصول الذرة- بالمحليات المختلفة، مما تسبب فى أضرار بالغة للمزارعين بالولاية.

وقال مدير إعلام وزارة الزراعة بولاية شرق دارفور عبد الرحيم حولى لصحيفة "الرأى العام" الصادرة بالخرطوم اليوم الجمعة، إن أسراب طيور الزرزور هاجمت الولاية بكميات كبيرة قادمة من منطقة "أم قونجا" بجنوب دارفور.

وأضاف أن هذه المنطقة تقع تحت سيطرة الحركات المسلحة، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة كانت قد قامت بمكافحة هذه الطيور فى وقت مبكر بأماكن توالدها فى الولاية، ولكن ما حدث كان خارج السيطرة، لافتا إلى أنه لا توجد حاليا المبيدات الكافية لمكافحة الطيور القادمة من خارج الولاية.

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مصر 365