ألمانيا ترغب في تنظيم كأس الأمم الأوروبية 2024

برلين، (إفي): أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم، رغبة البلاد في تنظيم كأس الأمم الأوروبية 2024 ، وأنها ستترشح لاستضافة البطولة.

وكشف رئيس الاتحاد فولفجانج نييرسباتش اليوم عن قرار الترشح لاستضافة البطولة الأوروبية، بعد التصويت بالإجماع من قبل مجلس إدارة الاتحاد.

ومن جانبه أكد نييرسباتش أنها اللحظة المناسبة للترشح لاستضافة حدث رياضي كبير بعد كأس العالم 2006 ، خاصة وأن ألمانيا لم تستضف كأس الأمم الأوروبية منذ عام 1988.

يذكر أن اختيار الدولة التي ستنال شرف استضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 سيعلن عنه قبل عام 2017 القادم.