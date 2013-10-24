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نانسي عجرم:أفكر بغناء القصيدة الفصحى

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نانسي عجرم:أفكر بغناء القصيدة الفصحى نانسي عجرم:أفكر بغناء القصيدة الفصحى

تجيب النجمة نانسي عجرم في هذا الجزء عن تساؤلاتنا حول رأيها بتصريح إليسا بأن برنامج «إكس فاكتور» الذي كانت عضو لجنة تحكيم فيه إلى جانب حسين الجسمي ووائل كفوري وكارول سماحة أهم من برنامج «آراب آيدول» حيث قالت:
الفنانة إليسا صرحت بأن برنامج «إكس فاكتور» الذي كانت عضو لجنة تحكيم فيه إلى جانب حسين الجسمي ووائل كفوري وكارول سماحة أهم من برنامج «آراب آيدول»، فما هو قولك بهذا الرأي؟
لا تعليق، الناس هم من يجيبون على هذا الكلام، وهم من يجب أن يعلقوا لا أنا.
أتعتقدين أنه لا يحق لعضو لجنة تحكيم أن يصدر حكماً بأن برنامجه هو أفضل من برامج أخرى منافسة؟
بالتأكيد، لأن الحكم الأول والأخير للناس الذين يقررون لا لنا نحن.
بماذا تودّعين قراء «سيدتي»؟
أقول لهم «بحبكم كتير»
ما هي أهم ثلاثة أشياء تقومين بها لعبت دوراً كبيراً في نجاحك الفني
بالتوفيق بين كل هذه الأمور؟
أولاً: إني أعطي كل شيء وقته وحقه، فحينما أكون مع زوجي وابنتيّ إيلا وميلا أغلق كل خطوطي الهاتفية، وأتفرغ لهم كاملاً.
الرجل الشرقي عادةً أناني فكيف الأمر مع زوجك الدكتور فادي هاشم؟
قبل الخوض أكثر في الحديث عن حياتي الخاصة أحب أن أقول لك إني بحمد الله متزوجة من رجل ناضج وعقله كبير، ويدعمني معنوياً طوال الوقت، ويحب لي النجاح، ويعتبر نجاحي جزءًا من نجاحه الشخصي .
ألا تفكرين بغناء قصيدة باللغة الفصحى لكتّاب وشعراء كبار كنزار قباني ومحمود درويش؟
أفكر بغناء القصيدة الفصحى، وأجد نفسي قادرة على أدائها، وأحب الإقدام عليها حين أجد نصاً شعرياً يستهويني.

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سيدتي