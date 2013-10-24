افتتاح المؤتمر السادس لقسم الأمراض المتوطنة والكبد بطب الإسكندرية

افتتح اليوم الخميس المؤتمر السادس لقسم الأمراض المتوطنة والكبد والجهاز الهضمى بطب الإسكندرية، والذى يعقد على مدى ثلاثة أيام فى الفترة من 24: 25 من أكتوبر الجارى، حيث يعقد على مدار يومين ويشمل 12 جلسة علمية ويناقش المؤتمر أحدث الأبحاث العلمية، وكذلك الطرق الحديثة لتشخيص وعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمى.

وصرح الدكتور عبد الفتاح هنو، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب الإسكندرية ورئيس المؤتمر، أنه فى اليوم الأول تم مناقشة الأبحاث العلمية التى أجريت بالقسم وأهمها الطرق الحديثة لتشخيص مرض الملاريا، وبالأخص العائدين من الخارج للتأكد من إصابتهم بالملاريا من عدمه عن طريق تحليل "بى سى آر"، وكذلك فحص عينة الدم بالطرق الحديثة واستخدام الأنزيمات للتأكد من وجود أو عدم وجود الملاريا بالدم، أما البحث الآخر الذى أجرى بالقسم عن التغير فى الأعراض والصورة الإكلينيكية لفيروس "أ"، وظهور المضاعفات فى المرضى المصابين.

وقال إن هناك بحثا آخر يتعلق بفيروس سى وهو بحث يتعلق بطرق وجود دلالات لاستجابة المريض أو عدم استجابته لعقار الإنترفيرون وتتمثل فى الدراسات الجينية مثل الإنترلوكين 28 ب وذلك لتحديد من سيستفيد من هذا العلاج من عدمه، وكذلك تم مناقشة بحث عن اكتشاف فيروس سى فى خلايا الدم الطرفية للتأكد من تمام الشفاء للمريض، واستعرض المؤتمر أيضا جلطات الوريد البابى وأسبابها وكيفية علاجها سواء عن طريق الأدوية أو تركيب دعامات للتغلب على هذه الجلطات.

كما تم عرض بحث عن حالات النزيف الخفى من الجهاز الهضمى وكيفية تشخيص وجود دوالى بالاثنى عشر، والتى تؤدى إلى وجود النزيف الخفى.