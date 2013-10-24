بالصور.. وكيل "تعليم البحيرة" فى زيارة مفاجئة لمدارس المحافظة

وجه الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، كلمة لطلاب مدرسة الشهيد مدحت عبد العزيز عبد المنعم الإعدادية بجناكليس بأبو المطامير، حث فيها الطلاب على أهمية الاستزادة من تحصيل العلوم والتحلى بالمثل العليا، والانتماء للوطن باعتبارهم صناع المستقبل.

وشهد وكيل التعليم طابور الصباح وتحية العلم، ووجه كلمة أكد فيها على أهمية الاستزادة من العلوم والتسلح بوسائل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، باعتبار طلبة اليوم هم قادة المستقبل وقاطرة التنمية، فيما تلاحظ غياب بعض التلاميذ من بداية العام الدراسى، ووجه إدارة المدرسة باستدعاء أولياء أمور الطلاب للوقوف على أسباب التغيب مع تفعيل دور مجلس الأمناء بالمدرسة لحل مشاكل التلاميذ.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن تحويل مدرسة جناكليس الابتدائية إلى نظام الفترة الواحدة، وذلك تأكيدا على الحرص نحو استفادة الطلبة من الناحية العلمية، وفقاً للوقت المناسب للحصة.

ومنح "عزيزة عبد المقصود"، مدرسة الموسيقى بمدرسة بنى عبد الباقى سرور نعيم الابتدائية بقراقص مركز دمنهور، شهادة تقدير لعزفها بنفسها النشيد الوطنى بشكل يحث على الانتماء للوطن.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية على مدارس البحيرة للوقوف على مشاكل التعليم والعمل على حلها وقد تفقد التداوى صباح اليوم، مدرسة بنى عبد الباقى سرور نعيم الابتدائية وعددا من مدارس منطقة أبو الريش بدمنهور.

تأتى تلك الجولة بعد قيام الدكتور مصطفى هدهود بزيارة ميدانية داخل قرية جناكليس الأسبوع الماضى، تفقد خلالها انتهاء أعمال إصلاح الصرف الصحى بمدرسة الشهيد مدحت عبد العزيز، وجناكليس الابتدائية المشتركة، وكذلك أعمال ترميم الوحدة الصحية بقرية جناكليس؛ حيث طالب بسرعة الانتهاء من أعمال ترميم الوحدة الصحية بجناكليس لنقل العيادات إليها تيسيرًا على المواطنين مع تغيير ماسورة الصرف الزراعى أسفل الطريق بنهاية مصرف التحرير بجناكليس.