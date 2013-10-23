انتهت بالفيديو – ريال مدريد 2-1 يوفنتوس

تابعوا مع FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف الفريق الملكي منافسه الإيطالي على سنتياجو برنابيو، ساعيا للفوز للابتعاد بصدارة المجموعة التي يحتلها برصيد ست نقاط بفارق أربع نقاط عن البيانكونيري أقرب ملاحقيه.

أحداث المباراة

- في الدقيقة الثانية إيكر كاسياس يتألق وينقذ تسديدة خطيرة وقوية من ماركيزيو.

- في الدقيقة الخامسة يتسلم رونالدو بينية دي ماريا التي ضربت مصيدة تسلل يوفنتوس ويراوغ بوفون مسدد في المرمى الخالي، محرزا الهدف الأول للملكي (شاهد الهدف).

- عرضية من كاسيريس يحولها بوجبا برأسه تجاه المرمى يتصدى لها كاسياس، إلا أن الكرة ترتد ليورينتي المتمركز داخل الست ياردات ليقابلها داخل الشباك، محرزا الهدف السادس له في مرمى الملكي منذ أن كان لاعبا في بلباو (شاهد الهدف).

- ركلة جزاء يحصل عليها راموس من كيلليني الذي تعامل معه بعنف غير مبرر رغم بعده عن الكرة، يسددها رونالدو في الزاوية اليمنى العلوية لبوفون، محرزا الهدف الثاني للملكي (شاهد الهدف).

- من أول هجمة للملكي في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 48، يعتدي كيلليني بالكوع على رونالدو ليحصل على البطاقة الحمراء.

- في الدقيقة 60, وعلى طريقة محمد عمارة في مباراة مصر والجزائر في تصفيات مونديال 2002، يرسل دي ماريا كرة عرضية أرضية لبنزيمة داخل منطقة الست ياردات، يسددها الفرنسي الدولي في السماء (شاهد اللقطة).

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