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أحمد مرتضى منصور: شيكا لا يساوي 8 ملايين.. بل 40

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أحمد مرتضى منصور: شيكا لا يساوي 8 ملايين.. بل 40 أحمد مرتضى منصور: شيكا لا يساوي 8 ملايين.. بل 40

أثنى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك على نجم الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نافيا ما تردد عن رغبته في تقليص عقده.

وكانت شائعات قد صدرت عن مطالبة نجل مرتضى منصور بتخفيض عقد شيكابالا الذي يبلغ 8 ملايين جنيه في الموسم.

لكن أحمد منصور رد عبر برنامج وائل رياض في أثير الراديو "لم أناقش أي شيء من هذا في اجتماع مجلس الإدارة، في رأيي شيكا لا يساوي 8 ملايين، بل 40 مليونا".

وتابع "شيكابالا ثروة للزمالك، أصل من أصول النادي".

وأوضح "كل ما طلبت تعديله هو لوائح الفوز والمكافآت في الفريق، لأنها ضخمة جدا".

ويوكل مجلس إدارة النادي أيمن يونس عضو المجلس بشؤون فريق الكرة.

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