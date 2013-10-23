أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

الصريصري يسلم الضميدي رئاسة مجلس وزراء النقل العرب في أولى جلسات اليوم الثاني للمكتب التنفيذي

Google+ Print
الصريصري يسلم الضميدي رئاسة مجلس وزراء النقل العرب في أولى جلسات اليوم الثاني للمكتب التنفيذي الصريصري يسلم الضميدي رئاسة مجلس وزراء النقل العرب في أولى جلسات اليوم الثاني للمكتب التنفيذي

كتب : سلامة عامر ومروة مرسي الأربعاء 23-10-2013 13:37

تسلم الدكتور نبيل الضميدي وزير النقل الفلسطيني، رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، اليوم، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في الدورة السادسة والعشرين للمجلس، من الرئيس السابق الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل السعودي، وذلك بأولي جلسات اليوم الثاني للاجتماع.

وقال الدكتور نبيل الضميدي الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي وزير النقل الفلسطيني، إن هناك اجتماعا سيعقد بالرابع عشر من نوفمبر المُقبل لعام 2013 "الأورومتوسطي" بمشاركة عدد من الدول العربية وعلى رأسهم المملكة الهاشمية، ومشاركة كل من جمهورية العربية، المغرب، الجزائر، ليبيا، وفلسطين.

وأضاف "لابد علي الدول العربية المشاركة في الاجتماع مخاطبة الاتحاد الأوربي كأمة واحدة، فضلا عن التطرق لتنفيذ اتفاقيات خاصة بالقطاع فيما بين المجلس المُنعقد والاتحاد الأوربي.

ومن جانبه، قال الدكتور جبارة بن عيد الصريصري إن تلك الدورة قد استهدفت وضع إستراتيجية عربية لقطاعات النقل، تعمل على تطوير النقل البرية، البحرية، والجوية بين الدول العربية، والقواعد الاسترشادية الموحدة التي تستعين بها الدول العربية مع الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه، ضمن مجال النقل الجوي.

وأضاف الصريصري أن المجلس من المُقرر أن يناقش أيضا دراسة تطوير دور النقل البحري والجوي في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى دراسة وتطوير النقل المُتعدد الوسائط والانظمة اللوجيستية في الدول العربية وتحقيق التكامل فيما بينهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي

أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟»

أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟»

فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي»

فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي»

«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب

«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب