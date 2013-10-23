الصريصري يسلم الضميدي رئاسة مجلس وزراء النقل العرب في أولى جلسات اليوم الثاني للمكتب التنفيذي

كتب : سلامة عامر ومروة مرسي الأربعاء 23-10-2013 13:37

تسلم الدكتور نبيل الضميدي وزير النقل الفلسطيني، رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، اليوم، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في الدورة السادسة والعشرين للمجلس، من الرئيس السابق الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل السعودي، وذلك بأولي جلسات اليوم الثاني للاجتماع.

وقال الدكتور نبيل الضميدي الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي وزير النقل الفلسطيني، إن هناك اجتماعا سيعقد بالرابع عشر من نوفمبر المُقبل لعام 2013 "الأورومتوسطي" بمشاركة عدد من الدول العربية وعلى رأسهم المملكة الهاشمية، ومشاركة كل من جمهورية مصر العربية، المغرب، الجزائر، ليبيا، وفلسطين.

وأضاف "لابد علي الدول العربية المشاركة في الاجتماع مخاطبة الاتحاد الأوربي كأمة واحدة، فضلا عن التطرق لتنفيذ اتفاقيات خاصة بالقطاع فيما بين المجلس المُنعقد والاتحاد الأوربي.

ومن جانبه، قال الدكتور جبارة بن عيد الصريصري إن تلك الدورة قد استهدفت وضع إستراتيجية عربية لقطاعات النقل، تعمل على تطوير شبكة النقل البرية، البحرية، والجوية بين الدول العربية، والقواعد الاسترشادية الموحدة التي تستعين بها الدول العربية مع الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه، ضمن مجال النقل الجوي.

وأضاف الصريصري أن المجلس من المُقرر أن يناقش أيضا دراسة تطوير دور النقل البحري والجوي في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى دراسة وتطوير النقل المُتعدد الوسائط والانظمة اللوجيستية في الدول العربية وتحقيق التكامل فيما بينهم.