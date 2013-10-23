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سفير المجر بالقاهرة: "30 يونيو" تعيد للأذهان ثورة الشعب المجري عام 56

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سفير المجر بالقاهرة: "30 يونيو" تعيد للأذهان ثورة الشعب المجري عام 56 سفير المجر بالقاهرة: "30 يونيو" تعيد للأذهان ثورة الشعب المجري عام 56

كتب : أ ش أ منذ 9 دقائق

أعرب الدكتور بيتر كيفك، سفير المجر لدى ، عن سعادته بالتقدم الذي أحرزه المصريون في تنفيذ خارطة الطريق وإعادة بناء المؤسسات الديمقراطية والمتمثلة في أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور والخطوات الأخرى التي ستتخذ في الشهور المقبلة.

وقال السفير المجري، في كلمة ألقاها الليلة الماضية بمناسبة العيد القومي لبلاده، إن ثورة 30 يونيو في مصر تعيد للأذهان ثورة الشعب المجري ضد النظام الاستبدادي عام 1956، وأضاف "أن الأعداد الغفيرة من المصريين خرجت إلى الشوارع للمطالبة بحريتها وبمستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، وهذه هي نفس الروح التي حركت المجريين في ثورتهم".

وتابع السفير المجري، قائلًا "إن الشعب المجري يحب النضال من أجل حريته ولا يقبل القمع وهو يشبه في ذلك المصريين، وكلا البلدين شركاء في السعي نحو الحرية والثورة وفي تحقيق التنمية السلمية".

وكان المشاركون في الاحتفال وقفوا في بدايته دقيقة حدادًا على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي تعرضت لها كنيسة العذراء بالوراق يوم الأحد الماضي، وعلى ضحايا آخرين من المسلمين والمسيحيين والجنود والمدنيين ورجال الشرطة الذين فقدوا حياتهم في الشهور القليلة الماضية.

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