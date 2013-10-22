خبراء دوليون يحققون فى أنباء عن تفشى مرض شلل الأطفال فى سوريا

أعلنت "المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال" اليوم الاثنين، فى جنيف أن مرض شلل الأطفال ربما عاد إلى سوريا، وذلك فى ظل الدمار الذى لحق بالبنية الصحية بسبب العنف الدائر هناك.

> وذكرت منظمة الصحة العالمية أنها تلقت تقاريرا تفيد بظهور حالات إصابة بشلل الأطفال فى سوريا خلال الشهر الجارى، وذلك للمرة الأولى منذ 14 عاما.

> وكان مختبر محلى سورى قد اكتشف ظهور حالتى إصابة فى محافظة دير الزور، وتقوم الصحة العالمية حاليا بإجراء المزيد من الاختبارات للتأكد من هذه النتائج.

> وتشير هيئات أممية ومنظمات إغاثية إلى أن سوريا تعد مهددة بصورة كبيرة بعودة مرض شلل الأطفال والأمراض الأخرى التى يمكن الوقاية منها باستخدام اللقاحات بسبب الوضع الحالى.

> وتم التنبيه على السلطات الصحية فى دول الجوار لاتخاذ الحيطة والحذر لاحتمال ظهور المزيد من الحالات. وكشفت المبادرة عن حملات تطعيم يجرى التخطيط لها فى المنطقة.

> وتجدر الإشارة إلى أن فيروس شلل الأطفال ينتقل عبر الماء أو الطعام الملوث بالفضلات الأدمية، ويسبب الشلل ويصيب الأطفال بصورة أساسية.