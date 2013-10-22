محافظ الإسكندرية: إنشاء موقف بمحطة سيدى جابر بسعة 850 سيارة

قال اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، إنه سيتم طرح بعض الكافيتريات الموجودة داخل موقف "كوتة"، لبناء كافيتريات جديدة تخدم المنطقة والجامعة ومرتادى الموقف على حد سواء.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه سيتم إنشاء موقف بمحطة سيدى جابر، يستوعب 850 سيارة، موضحا أن هذه المنطقة تحتاج إلى موقف متعدد الطوابق، مضيفا أن نفس الفكرة تنطبق أيضا على جراج الخالدين بمحطة الرمل.

وأوضح مهدى أن هذه المنظومة تعمل على توفير الوقت والحد من التكدس المرورى، خاصة بهذه المنطقة الحيوية لملاصقتها لمجمع الكليات.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية موقف السيارات بأرض كوتة بالأزاريطة بعد أن كانت تستخدم كأرض للمعارض والإعلان عن بدء تشغيله، حيث تقدر مساحته بـ8000متر مربع، ويستوعب 800 سيارة ملاكى، بالإضافة من 12 إلى 15 سيارة نقل عام، تعمل على 10 خطوط، كل ربع ساعة طوال النهار على فترتين من 7ص إلى 3م ومن 3م إلى 11م.. ويتم ركوب الأتوبيس من داخل الموقف بنفس تذكرة الدخول التى تقدر بخمسة جنيهات، ويسمح موقف كوتة بالمبيت بمبلغ وقدره 220 جنيها شهريا.