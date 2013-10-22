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التعليم يحصد جائزتين في التميز

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التعليم يحصد جائزتين في التميز التعليم يحصد جائزتين في التميز

 خالد الذيابي (الطائف)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة التربية والتعليم للتميز في وزارة التربية والتعليم عن الحاصلين على درجة التميز في الدورة الرابعة، تزامنا مع يوم المعلم للعام الخامس، وذلك في أربع فئات هي المعلم، والإدارة والمدرسة المتميزة ، والمرشد الطلابي، وفئة المشرف التربوي.وقد حقق كل من الدكتور مسفر بن عيضه المالكي المشرف التربوي بإدارة الجودة الشاملة، وصباح سعد الغالبي مشرفة العلوم الاجتماعية بالشرق، جائزة التربية والتعليم للتميز فئة المشرف التربوي المتميز، وسيتم الاحتفاء بجميع الفائزين في حفل خاص بالجائزة، ويعلن أسماء الثلاثة الأوائل في كل فرع، نهاية شهر محرم المقبل.

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