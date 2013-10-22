محافظ القنفذة يدشن حملة سرطان الثدي اليوم

عبدالله الفقيه، إبراهيم المتحمي (القنفذة)

يدشن محافظ القنفذة فضا بين البقمي مساء اليوم الحملة الوطنية التوعوية للكشف المبكر لسرطان الثدي، بحضور مدير الشؤون الصحية بالقنفذة الدكتور عبدالفتاح إبراهيم سندي.وذكر المشرف على برنامج البيت الوردي شامي حسين العذيقي أن هذه الحملة تقيمها الشؤون الصحية بالقنفذة بالتعاون مع جمعية زهرة لسرطان الثدي وبموافقة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وسيقام حفل الافتتاح في أحد المراكز التجارية على الطريق الدولي جدة القنفذة جازان.وأضاف العذيقي أن مدة الحملة 5 أيام وقد استعدت الشؤون الصحية بالقنفذة لتنفيذ هذه الحملة، وذلك بالإعلانات في الشوارع وتوزيع الكتيبات والنشرات التوعوية عن سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر.