أمير الجوف يستقبل موظفي الإمارة والمواطنين المهنئين بالعيد

فايز الشراري (طبرجل)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمقر الإمارة مديري ورؤساء وموظفي إدارات وأقسام الإمارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وعبر سموه عن تهنئته للجميع بهذه المناسبة، وحمد الله على أن من على ضيوف الرحمن بأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، ودعا الله أن يتقبل منهم حجهم وصالح أعمالهم.حضر الاستقبال وكيل الإمارة للشؤون الأمنية عبدالرحمن بن نجم البادي ووكيل الإمارة المساعد نايف بن ناوي الشمري ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالعزيز بن أحمد الموسى.