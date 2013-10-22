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6إبريل: على الأمن سرعة الكشف عن غموض حادث كنيسة الوراق

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6إبريل: على الأمن سرعة الكشف عن غموض حادث كنيسة الوراق 6إبريل: على الأمن سرعة الكشف عن غموض حادث كنيسة الوراق

طالب شريف الروبى، وعضو الاتصال السياسى بحركة شباب 6 إبريل "الجبهة"، بسرعة الكشف عن الجناة الذين يقفون خلف أحداث كنيسة الوراق، والكشف عنه للرأى العام دون أى تعتيم.

وشدد الروبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أمس الاثنين, على أن قوات الأمن مقصرة بشكل كبير فى أداء مهمتها وتأمين الكنيسة التى تقع فى الأماكن الحيوية، مشدداً على ضرورة الكشف من أن كان الأمر جنائياً مقصوداً به أشخاص معينة، أم أنه حادث إرهابى يريد إثارة الفتنة بين أبناء الشعب المصرى.

وتابع الروبى: "يجب الكشف سريعاً عن غموض هذا الحادث, وألا يكون مثله مثل حادث كنيسة القديسين ونجع حمادى, الذين لا نعرف عنهم شيئاً حتى الآن".

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