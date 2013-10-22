شيخ السائقين: مجهولون استوقفونا فى طريقنا من ليبيا لمصر

قال عطية محى الدين عيسى، شيخ السائقين، إن أعداد السائقين الذين تم احتجازهم فى ليبيا، اقترب من المائة شخص.

وأضاف عيسى مساء أمس الاثنين فى مداخلة هاتفية له مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، "مجهولون استوقفونا حال رجوعنا لمصر عبر الظهير الصحراوى فى ليبيا بدعوى تفتيشنا".

وأوضح عيسى، أنه تم احتجازهم لدى هؤلاء الأشخاص، مشيرًا إلى أنهم قالوا لهم إنهم لن يمسوهم بأذى، ولكن مجرد محاولة توصيل رسالة للحكومة المصرية حول الليبيين الصادر ضدهم أحكام قضائية بالسجن والإفراج عنهم خلال 10 أيام.

وأكد عيسى، أن المعاملة كانت طيبة، ولم يتعد على أحد عليهم بالضرب، مطالبًا بإغلاق الحدود المصرية الليبية على الشاحنات، لمعرفة قيمة مصر.