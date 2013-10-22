مصطفى حجازى: رحم الله كل ضحايا الغدر وسنقتلع جذور العنف الأعمى

نعى الدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى لرئيس الجمهورية ضحايا حادث كنيسة الوراق الذى وقع أمس، وقال حجازى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": رحم الله كل ضحايا الغدر وكلنا يعرف من قتل أخواتنا فى كنيسة الوراق بالأمس، وتابع قائلاً "إما من ﻻ زال على حرف فهذا شأنه وسيكون له ما أراد، عزاؤنا فى كل أخوة لنا قضوا بيد الغدر فى مصر وقراها هو أننا سنقتلع جذور العنف الأعمى بتلاحمكم ووحدة رؤيتكم وثبات خطواتكم نحو المستقبل، لن نبقى للإرهاب مكاناً فى هذا الوطن".

وأضاف قائلاً: أيها الماضى انسحب توارى ﻻ تضف إلى حماقتك الوقاحة.. هذا تهديد، وتابع: أيها المستقبل سنأتى بك بإذن الله.. هذا وعد.

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